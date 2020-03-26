بأغلبية.. انتخاب بيني جانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها بانتخاب بيني جانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي بأغلبية 74 صوتا.





وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا للإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو خلال ساعات.





وفي السياق ذاته، قال حزب الليكود إن كل ما تم تداوله عن المفاوضات وتشكيل الحكومة ووتوزيع الحقائب الوزارية، مجرد شائعات.





وكان زعيم حزب حوسن ليسرائيل، بيني جانتس، قد تقدم بطلب لشغل منصب رئيس الكنيست، وهو ما قوبل بدعم من كتلة اليمين.





وتسببت خطوة جانتس في انسحاب حزب يش عتيد بزعامة يائير لابيد وحزب تلم بزعامة موشيه يعالون، من تحالف كاحول لفان.





وتقدم الاثنان بطلب رسمي اليوم إلى الكنيست لحل الحزب، على أن يبقى يش عتيد وتلم تحت شعار كاحول لفان، ويستقل غانتس عنهم تحت اسم حزبه جوسن ليسرائيل.