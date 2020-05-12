تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال

أكد المهندس السيد ابو اليزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ان هناك إقبالا كبيرا علي توريد محصول القمح بصومعة الغلال بمدينة الحمام التابعة لوزارة التموين.





وأضاف خلال تفقد صومعة الغلال بمدينة الحمام لمتابعة اعمال التوريد وأعمال لجان الفرز ان هذه الصومعة بدء عملها العام الحالي بعد الانتهاء من انشائها لتخزين الاقماح بدل اللجوء للمحافظات المجاورة.





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واوضح ان الصومعة استقبلت 3300 طن قمح حتي الان من الاقماح المحليه لافتا أن التوريد يعمل حتي الساعة الثانية عشر مساء.





واكد ان هناك عددا من الجرّارات المحملة بالاقماح ينتظرون امام الصومعة لتوريد الاقماح وسيتم استقبالهم بالتناوب.



