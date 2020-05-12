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محافظات

تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:22 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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ايمن محمود
أكد المهندس السيد  ابو اليزيد وكيل وزارة  التموين والتجارة الداخلية بمطروح ان هناك إقبالا كبيرا علي توريد محصول القمح  بصومعة الغلال بمدينة الحمام التابعة لوزارة التموين.

وأضاف خلال تفقد صومعة الغلال  بمدينة الحمام لمتابعة  اعمال التوريد  وأعمال لجان الفرز ان هذه الصومعة بدء عملها العام الحالي بعد الانتهاء من  انشائها لتخزين الاقماح بدل اللجوء للمحافظات المجاورة.  

  واوضح ان الصومعة  استقبلت 3300 طن قمح حتي الان  من الاقماح المحليه لافتا أن التوريد يعمل حتي الساعة الثانية عشر مساء.

 واكد ان هناك  عددا من الجرّارات المحملة بالاقماح ينتظرون امام الصومعة  لتوريد الاقماح وسيتم استقبالهم بالتناوب.

وأشار انه  تم عرض  مشكلة الرسوم التي تدفع علي البوابة علي  محافظ مطروح   لتسهيل عبور الاقماح لمدة التوريد فقط  ووعد انه سيتم  بحث الموضوع  واتخاذ كافه إجراءات التسهيل علي ألمواطنين.
تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال
تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال
تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال
تموين مطروح يتابع توريد محصول القمح لصومعة الغلال
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