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محافظات

1000 كرتونة غذائية.. مستقبل وطن يدعم الأسر المتضررة بمركز بيلا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، 1000 كرتونة مواد غذائية، بمركز بيلا، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة  "حياة كريمة لشعب عظيم".

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.


جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال جمال الصيرفى، أمين الحزب بمركز بيلا، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة جرى توزيع 1000 كرتونة غذائية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البطاطس بقرى المركز، للأسر المتضررة، من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والأكثر احتياجا، كمرحلة أولى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات  والمبادرات المجتمعية، التى ينظمها الحزب، فى جميع المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.
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