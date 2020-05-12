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ديني

وجه بالتباعد وعدم التكدس.. وكيل الأزهر يجتمع برئيس كنترول الشهادة الثانوية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:28 م
وكيل الأزهر يجتمع
وكيل الأزهر يجتمع برئيس كنترول الشهادة الثانوية
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محمد شحتة
حرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، علي  زيارة المقر الجديد لكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمقر مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث أصدر فضيلته قرارا بنقل مقر الكنترول هذا العام إلى المقر الجديد حرصًا وحفاظا على سلامة وصحة جميع العاملين بالكنترول، حيث يوجد بالمقر الجديد ثلاث مبان يمكن أن تستوعب جميع العاملين ويسمح فيها بالتباعد بين الأعضاء وعدم التكدس في الحجرات. 

وأكد وكيل الأزهر خلال اجتماعه الأول برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات على ضرورة أخذ  الاحتياطات والاحترزات اللازمة التي يجب اتخاذها نحو تفشي وباء كورونا، مشددًا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها الأعوام الماضية، لتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأعضاء والعاملين بالكنترول  باتباع التعليمات الصحية والأمنية، فضلًا على الحفاظ على حجرات المبنى، كما حرص فضيلته على تشجيع الشباب العاملين بالكنترول بتحمل المسؤولية، ليكونوا قادة المستقبل وإعداد صفوف شابة تتولى المسؤولية،  كما حث فضيلته الجميع بالحفاظ على الإنجازات السابقة للكنترول وتقديم كل الإبداعات التي من شأنها ترفع مستوى الأداء وتكون في خدمة الطلاب. 

من جانبه أشار الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام المراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن اجتماع فضيلة وكيل الأزهر في بداية تنظيم أعمال الكنترول له أعظم الأثر لدى جميع رؤساء الحجرات والعاملين بالكنترول، حيث أعطاهم دفعة قوية نحو التفاني والإخلاص في العمل والدقة والسرعة في الأداء، مع الحفاظ على  الشفافية والسرية التامة التي تتطلبها أعمال الكنترول.
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