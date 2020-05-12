شاهد..آخر لقاء للراحل إبراهيم نصر

واضطر الإعلامي رامي رضوان إلى فصل الحديث بعد هذا الموقف: قائلًا «إتعمل فيك دلوقتي كاميرا خفية وده مقلب تلقائي لوحدها».





وانتقد « إبراهيم نصر » برامج المقالب التي تعتمد على الأساليب الخاطئة، مضيفًا أن البعض يلجأ الي مشاهد مشمئزة مثل قطع الرقبة والذراع بهدف الضحك.





وقال إن 90% من الأشخاص الذين يقدمون كوميديا الآن يتسببون في كوارث حقيقية، بعيدة تماما عن الكوميديا، مشيرا إلى أن السينما العالمية التي تقدم هذا النوع تهدف للإبداع فضلا عن أهمية الإخراج الحديث