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جامعة حلوان: 7 خطوات يجب على الطلاب اتباعها أثناء كتابة المشروعات البحثية.. التسليم من 31 مايو حتى 21 يونيو.. وتطالب بسرعة سداد المصروفات الدراسية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:01 م
ابحاث
ابحاث
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7 خطوات يجب على طلاب الجامعات اتباعها أثناء كتابة المشاريع البحثية 
مصادر: تمكن الاستعانة ببنك المعرفة فى كتابة أبحاث طلاب النقل 
قواعد يجب الالتزام بها أثناء كتابة مشروع بحثى على برنامج word 


عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف، أعلنت جامعة حلوان تطبيق نظام المشاريع البحثية بأغلب الكليات ومن ضمنهم كلية التجارة والآداب والتربية وغيرهم، إضافة إلى أنه سيبدأ تسليم هذه الأبحاث ابتداء من 31 مايو 2020. 

وننشر خطوات المشاريع  كتابة البحث وإرشادات والخطوات التى يجب اتباعها أثناء عمل الأبحاث. 

ونوضح الخطوات العامة لكتابة البحث باغلب الكليات: 

1- - تخصيص  الصفحة الأولى بالبحث لبيانات الطالب من " اسم الطالب، المادة، رقم الجلوس الخاص بالفصل الدراسى الاول ، الرقم القومى".

2- الصفحة الثانية : يكتب فيها مقدمة البحث و هى عبارة عن  شرح ملخص للبحث. 

3-   كتابة الموضوع البحثى على طريقة مجموعة من العناصر وشرحها فى ٣ صفحات

 4- كتابة نتائج البحث

5- كتابة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث 

6- يجب ألا يزيد عدد الصفحات فى البحث الفردي عن 6 صفحات شاملة صفحة العنوان و صفحة المصادر او المراجع 

7- و فى حالة تقديم البحث عن طريق مجموعة طلاب ( 2 : 5 ) طلاب ف يجب الا يقل عدد صفحات البحث عن 12 صفحة ولا يزيد عن 20 صفحة و مع تحديد الإسهام الذى قام به كل طالب 


كما ان جميع الأبحاث بكافة الكليات سيتم تسليمها بصيغة ملفات  pdf  . 

و يتم  كتابة الأبحاث بنظام  الكترونى عن طريق ال word  ، بشروط  : 

١- ان  يكون خط الكتابة  من 12 : 14 . 

٢-خط كتابة العناوين الرئيسية  يكون 16 

٣- تحويل الفيل بعد الانتهاء منه  الى ملف pdf لا يزيد حجمه عن 2 ميجا بايت للبحث الفردى و 5 ميجا بايت للبحث الجماعى 

و يمكن للطلاب فى حالة عدم القدرة على الكتابة على  برنامج  word  ,  الكتابة بخط الايد على ورق A4 ثم عمل  سكانر  للورق و تحويله الى pdf  . 

وننشر لطلاب فرق النقل اغلب المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى كتابة المشاريع البحثية بالكليات 

1- iSEEK Education

يعتبر اكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.

http://education.iseek.com

2- RefSeek

موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.

http://www.refseek.com


3- Virtual LRC

محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لأخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.

https://goo.gl/8m6tRS

4- Google Scholar

بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا اكتر من 50 مليون

https://scholar.google.com.eg/

5- Academic Index

محرك بحثي جامع بيبحث في جميع محركات البحث حسب إختيارك.

https://goo.gl/Y5n80i

6- OALster

قاعدة بيانات تصل الى ملايين الأبحاث العلمية

http://www.oclc.org

https://goo.gl/5VzfVh

7- Science Direct

مواقع اخباري و يعمل كمحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.

https://goo.gl/nrmki6

8- Internet Public Library

مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا

https://goo.gl/O8EqEL

9- Microsoft Acadimic Research

محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة ،والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت

وبيقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات

https://goo.gl/4gtNQa


10- Archive Hub

مؤسسة بريطانية بتوفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.

https://goo.gl/ESCW1a


11- High Beam Reasearch

http://www.highbeam.com


12- بنك المعرفة المصري

Www.ekb.eg


13- "موقع دار المنظومة"

http://mandumah.com/

14- بنك المعرفة المصرى"

https://www.ekb.eg/ar/home

 ومن المقرر ان يبدا الطلاب بكافة الجامعات والمعاهد المصرية بتسليم الابحاث ابتداء من يوم ٣١ مايو حتى يوم ٢١ يونيو كما قرر المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى . 

ونوهت جامعة حلوان انه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية فى موعد اقصاه ١٥ يونيو ٢٠٢٠ . 
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