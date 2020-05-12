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ديني

الأزهر يوجه التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض حول العالم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:20 م
الأزهر يوجه التحية
الأزهر يوجه التحية والتقدير لكافة العاملين في مجال التمريض
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محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، في اليوم العالمي للتمريض، بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين في مجال التمريض حول العالم، على ما يبذلونه من جهود مضنية وتضحيات كبرى، للحفاظ على أرواح الآخرين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، بسبب تفشي ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأزهر أن الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، هم اليوم أبطالٌ معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، الذين يتصدرون الصفوف الأولى لحماية النفس البشرية، على الرغم من تعرضهم للمخاطر.

كما أكد الأزهر على تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ودعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.

توجهت دار الإفتاء المصرية، في يوم التمريض العالمي، بالشكر لفريق التمريض الذي يضحي بحياته، وجهده ووقته كل يوم لكي يرعى مصابي ڤيروس كورونا المستجد.


ونشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية، بمنصات التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد أطقم التمريض ويعمل بالعناية المركزة بمستشفى قها المركزي للعزل.

وأوضح الممرض، أحمد حسن، أن دور التمريض حماية المرضى وأنفسهم، بالإضافة إلى إعطائهم العلاج المدون من قبل الطبيب بالتذكرة الخاصة لكل مريض.

وقال إنه عندما احتاجته البلد، لم يتردد في خدمة وطنه، على الرغم من كونه عريسا جديدا.
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