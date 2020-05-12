مياه الصرف بالشوارع.. سكان البساتين يستغيثون بـ صدى البلد

أرسلت القارئة نادية حسن علي والمقيمة بمنطقة البساتين بئر أم سلطان شكواه إلي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد لتضررهم من انتشار مياه الصرف الصحى.





وقالت "نادية": "نحن سكان بئر السلطان نعاني من انتشار مياه الصرف بجميع شوارع المنطقة ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة وتحول الشوارع إلى برك من المياه مما يمكن أن تؤثر على أساس المنازل"، موضحا أنه قام بتقديم عدة شكاوى دون أى جدوي.





وناشدت المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى رأفة بأهالي المنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى : 01154997152





ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة للتواصل مع القراء والمسؤولين لحل مشاكلهم ويمكنك التواصل من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.