نتائج مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط للسيدات

أقيمت اليوم منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، وذلك بمشاركة 8 فرق على مستوى السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب كالتالي:

سموحة × نيوجيزة

السيدات: فوز سموحة 101-75

المرتبط: فوز سموحة 84-35

الصيد × الجزيرة

السيدات: فوز الصيد 62-57

المرتبط: فوز الجزيرة 68-58

سبورتنج × مصر للتأمين

السيدات: فوز سبورتنج 90-40

المرتبط: فوز سبورتنج 64-54

الأهلي × هليوبوليس

السيدات: فوز الأهلي 77-52

المرتبط: فوز الأهلي 81-28

ويقام دور الثمانية لدوري المرتبط بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والناشئات، بحيث يحصل الفائز على نقطتين، أما المهزوم فينال نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الإياب للدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل، لتحدد بعدها الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستُحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

وتذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب

كما يمكنكم الاطلاع على إحصائيات جميع المباريات من خلال الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة