وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي.. سير العمل بمشروع إنشاء كوبري المزلقان.. تدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد خاصة بمنطقة الصعيد

وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان سير العمل بمشروع إنشاء كوبري المزلقان

الوزير: قطار تطوير الورش يسير بقوة

تدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد المصرية خاصة بمنطقة الصعيد









استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مستهل زيارة الوزير للمحافظة، والتي بدأت بتفقد ورش كوم أبوراضى بمركز الواسطى، المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لجميع أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، وذلك في حضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.





وتابع الوزير والمحافظ أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة أنظمة الحريق والمياه والصرف وغيرهما.





وأكد الوزير أن قطار تطوير الورش يسير بقوة، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للورش سيتم امدادها بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وقطع الغيار الأصلية مع وجود خبراء ومتخصصين أجانب من الشركات المصنعة في بعض الورش لنقل الخبرات للعمالة المصرية والاشراف على أعمال إعادة التأهيل والصيانة.





كما تفقد الوزير والمحافظ أقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية، حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريًا.





وتم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجار العمل في 6 عربات الأخيرة وسيتم الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، مما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.





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أكد محافظ بني سويف أهمية زيارة وزير النقل للمحافظة، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تشهد متابعة ميدانية من الوزير، مشيدا بالخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد المصرية خاصة بمنطقة الصعيد، والتي تأتي خطة المحافظة ضمن خطة طموحة للدولة للتنمية المستدامة والشاملة التي تتضمن محاورها النهوض بالصعيد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 20230.





كما تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف العاصمة لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور (حركة السير والمشاة) بالمنطقة، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بتكلفة 90 مليون جنيه "بدون تكلفة نقل المرافق" ويبلغ طوله 540 مترا وعرض من 8 أمتار "اتجاه واحد" من حارتين.





واستمع وزير النقل ومحافظ بني سويف من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها في مشروع الكوبري، حيث تم استلام الموقع في ديسمبر 2019، ومقرر نهوه ديسمبر 2020، حيث تم الانتهاء من عمل الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة المنفردة وأعمدة القواعد والهامات العلوية بنسبة 100%، فيما تم عمل 212 خازوق حوائط ساندة من إجمالي 254 بنسبة 82%، بينما تشهد المرحلة القادمة البدء في أعمال إنشاء الباكيات الصندوقية وباكيات البلاطات والكمرات.





وأوضح الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة تقوم بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بتذليل كافة المعوقات للإسراع في تنفيذ المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع شبكات المرافق لرفع ونقل المرافق التي تعترض مسار الكوبري.





وتم التنسيق مع شركة المياه لنقل خط الانحدار، وكذا شركتا الكهرباء والاتصالات لنقل كابلات الكهرباء والفابير والنحاس التي تتعارض مع مسار الكوبري الذي يبدأ من أمام عمر أفندي مرورًا بالطريق المؤدي للمزلقان ثم يعلو شريط السكة الحديد والإبراهيمية باتجاه مواز لشارع بورسعيد لينتهى أمام البنك الزراعي.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي للمشروع، تم إنشاء جروب على الواتس آب، والذي يضم نائب المحافظ، والسكرتير العام، وجميع الممثلين من القطاعات المعنية بالمشروع، ليتم توضيح نسب الإنجاز اليومية والمعوقات والإجراءات المنفذة لحلها من خلال تقرير فني يتم تحديثه لتلافي أي سلبيات، والالتزام بالخط الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الجهات المعنية.



