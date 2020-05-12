رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة العمالة الغير منتظمة للمتخلفين والتى بدأت من يوم 26 ابريل الماضى وتستمر حتى 14 مايو الجارى وذلك بعد تصحيح بيانات المستحقين عن طريق الخط الساخن 142 .





وأوضحت المغربي ، أنه تم حصر المتخلفين عن الصرف لمنحة العمالة الغير منتظمة للمرحلة الأولى بالمحافظة ويتم الصرف لهم خلال المواعيد التي حددتها الوزارة وفقا للجدول المعلن.





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ووجهت "رئيس المدينة" باستمرار رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المقار الخاصة بالصرف سواء بمكاتب البريد أو فروع البنوك وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين للصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والصحية لهم.



