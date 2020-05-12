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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:50 م
هدي المغربي، رئيس
هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا
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 تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة العمالة الغير منتظمة للمتخلفين والتى بدأت من يوم 26 ابريل الماضى وتستمر حتى 14 مايو الجارى وذلك بعد تصحيح بيانات المستحقين عن طريق الخط الساخن 142 . 

وأوضحت المغربي ، أنه تم حصر المتخلفين عن الصرف لمنحة العمالة الغير منتظمة للمرحلة الأولى بالمحافظة ويتم الصرف لهم خلال المواعيد التي حددتها الوزارة وفقا للجدول المعلن.

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ووجهت "رئيس المدينة" باستمرار رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المقار الخاصة بالصرف سواء بمكاتب البريد أو فروع البنوك وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين للصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والصحية لهم. 

مشددةً على  تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف مع التأكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية بجانب الجهود التنظيمية من أعمال رش وتعقيم وتوفير كمامات للمستحقين والمنظمين مع مراعاة آليات التنظيم والصرف لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة .
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