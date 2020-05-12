محمد يوسف: بادجي لم يكن اختيار فايلر الأول.. كان الرابع





وأضاف: "كنت ضد كارتيرون في إصراره على أزارو، كان لا يغيره من أرض الملعب وكان يلعب المباريات بالكامل، تم ركن مروان محسن وصلاح محسن تمامًا، مروان مهاجم جيد ومحطة جيدة، ومن الممكن بناء طريقة لعب معينة عليه، والنادي الأهلي يحتاج مروان في بعض المباريات."





وأكمل بادجي كان رابع خيارات فايلر لتدعيم هجوم الأهلي، لم يرده في الأساس ولم يكن رغبته الأولى، لذا فلا يمكنني التفريط في أزارو لصالح بادجي أو رابع خيارات فايلر لتدعيم خط الهجوم في الأهلي."





يذكر أن المغربي وليد أزارو تمت إعارته لنادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي، لمدة 6 أشهر، ليتعاقد الأهلي مع بادجي .

وقال يوسف في برنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "بالنسبة لي ، أزارو لا يرحل عن النادي الأهلي، هو لاعب جيد، يبذل مجهودا كبيرا وبروح عالية، كأنه تربى في النادي الأهلي، لكنه لا يمكنه اللعب في كل المباريات، لكنه كان يضيع في فترته الأخيرة مع الأهلي."