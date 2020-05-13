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الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:33 ص
الشوفان بالحليب
الشوفان بالحليب
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رشا عوني

اعتاد الجميع يوميًا على تناول الفول في  وجبة السحور، ورغم فوائده إلا أن الفول قد يسبب انتفاخ القولون وآلام المعدة خلال فترة الصيام لأنه يصعب هضمه، لذا يحتاج مرضى القولون إلى تغيير نوعية الطعام في السحور خاصة وانه وجبة قبل النوم .


الشوفان من الوجبات الصحية التي يمكنك تناولها في السحور، فهو غني بالألياف، ويساعد على انقاص الوزن بشكل فعال لذا هو من الوجبات الصحية التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي  .

 

نصح موقع  هيلث لاين بوجبة صحية من الشوفان تساعد على الشبع وكذلك خسارة الوزن ومد الجسم بالألياف و العناصر الغذائية المختلفة، وهي وجبة الشوفان بالحليب و الفواكه .

 

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مكونات وجبة الشوفان بالحليب والفواكه :

كوب حليب خالي الدسم

3 ملاعق كبيرة شوفان

فواكه مجففة او طازجة مقطعة شرائح

عسل ابيض للتحلية

 

طريقة عمل وجبة الشوفان بالحليب و الفواكه :

سخني الحليب على النار وضيفي له 3 ملاعق شوفان

استمري في تقليبه حتى يذوب الشوفان مع الحليب

ضيفي له العسل الابيض واتركيه يبرد قليلا

ضيفي له قطع الفواكه مثل الموز و الكيوي والخوخ .

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور
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