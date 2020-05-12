وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى الحميات ..صور

قام الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر بجولة موسعة تفقد خلالها انتظام العمل بمستشفي الحميات بجبل الحبيل بمدينة البياضية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وزيادة عدد الأسرة داخل الأقسام، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوات الوقائية للطاقم الطبي والتمريض والعمال.







يأتى ذلك في أعقاب قرار ضم "مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي" لمستشفي الحميات لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفي بما يسمح باستقبالها لاكبر عدد ممكن من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا









وشدد وكيل وزارة الصحة بـ الاقصر علي ضرورة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين المترددين علي المستشفي واجراء كل المسوحات والتحليلات لهم وتقديم ما يلزم من عناية طبية وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.





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كما تابع" عبد الجواد " مراحل التسجيل الطبي للمشتبه في اصابتهم وخطوات اجراء المسوحات واجراءات النقل لمستشفيات العزل موجهًا باهمية تحقيق مرونة وسرعة في عملية نقل المصابين حفاظًا علي سلامتهم .





وخلال الجولة اطمأن عبد الجواد علي سلامة المرضي والمصابين بالمستشفي وناقش معهم مستوي الخدمات الطبية المقدمة عقب قرار ضم مركز تحيا مصر.





يذكر أن عدد اسرة المستشفي تزايد بعد ضم مبني تحيا مصر من ٢٩ سرير الي ٥٢ سرير يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان و المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر بالاهتمام بمستشفي حميات الاقصر .