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اقتصاد

بالأرقام.. مصر تتفوق على دول الشرق الأوسط وتحقق نجاحات غير مسبوقة فى ملف تمكين المرأة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:04 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أولت الدولة اهتماما كبيرا لـ  تمكين المرأة  وحققت مصر في هذا الملف العديد من النجاحات والتي ياتي على رأسها زيادة نسبة وجود المرأة في الوظائف الحكومية، وأصبحت المرأة المصرية تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%).

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تطوير نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018.

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وأشار التقرير إلى زيادة نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك لتصل إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018.

وأوضح التقرير أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء ارتفعت لتبلغ 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقدر بـ5.4%.

وفي ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014.

وحصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفت عن سداد القروض نسبة 1%.

ونوه التقرير إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة ارتفعت إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في عام 2015.
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