البابا تواضروس يستقبل رئيس المكتب الفني لمادة الدين المسيحي بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن رئيس المكتب الفني عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة ٤٥١٤٩ متسابق من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللقاء تعرض لمناقشة موضوع تدريب ١٠٠٠ معلم تربية دينية مسيحية والذي تم الانتهاء فيه من تدريب ٤٨٠ معلم، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.

وأوضح القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرٍ وافٍ من المعرفة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية. حيث تقوم الكنيسة بمنح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.