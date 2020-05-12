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رياضة

أخبار الزمالك .. شروط استئناف الدوري .. حقيقة اعتزال شيكابالا .. فرجاني ساسي يطمئن على النقاز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:15 م
فرجاني ساسي وشيكابالا
فرجاني ساسي وشيكابالا
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ريهام بكير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء 12-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:


كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.


أعلن نادي الزمالك على لسان رئيسه المستشار مرتضى منصور وفاة مسئول الزراعة بالنادى متأثرا بـ فيروس كورونا الخطير خلال الساعات الماضية.


حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على التواصل مع رباعي حراس المرمى بالفريق ، يأتي هذا من أجل الاطمئنان على آخر الاستعدادات الخاصة بهم.


كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موقف الأخير من قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.


حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواصل مع زوجة مواطنه حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض السابق لمساندتها في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها زوجها.

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