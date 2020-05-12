موقف شيكابالا من اعتزال الكرة في نهاية الموسم الحالي

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موقف الأخير من قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن شيكابالا يرفض نهائيًا الابتعاد عن المستطيل الأخضر فى نهاية الموسم.



واشار المصدر الى أن اللاعب يؤكد أن أمامه موسم أو موسمين على الأقل في الملاعب وقادر خلالهم على العطاء.



واستعاد نادي الزمالك خدمات شيكابالا مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني.

