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رياضة

موقف شيكابالا من اعتزال الكرة في نهاية الموسم الحالي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موقف الأخير من قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن شيكابالا يرفض نهائيًا الابتعاد عن المستطيل الأخضر فى نهاية الموسم.

واشار المصدر الى  أن اللاعب يؤكد أن أمامه موسم أو موسمين على الأقل في الملاعب وقادر خلالهم على العطاء.

واستعاد نادي الزمالك خدمات شيكابالا مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني.

وتوج محمود عبد الرازق شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم منذ عودته بثلاث بطولات هم بطولة كأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المصري
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