«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية».. محمد رجب ينعي إبرهيم نصر

شارك الفنان محمد رجب صورة للفنان الراحل ابراهيم نصر لينعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وعلّق محمد رجب على صورة ابراهيم نصر قائلا: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى".





توفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.









وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.







