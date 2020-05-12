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أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يوجه بزيادة الدعم لمشروع البتلو.. الأرصاد تحذر من سيول.. والصحة تعلن تراجع إصابات كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:



اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى الإثنين، إلى موجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.



أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.



أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى تقديم 27 بحثا عالميا؛ للوصول إلى مصل لعلاج فيروس كورونا؛ وذلك بعد أن أكد وزير التعليم العالى قائلا: «مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران». 



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، عددًا من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية؛ في إطار نهج الحكومة الذي يستند إلى التواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص؛ من أجل فتح النقاش والحوار حول التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" المستجد على الاقتصاد المصري، وطرق التحرك بعد زوال هذه الأزمة وتحويل المحنة إلى منحة. 



أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية جديدة، وحسب "أخبار ليبيا"، تمكنت الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق.
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