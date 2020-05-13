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حوادث

حبس مسئول مخزن لحيازته 25 ألف لتر سولار مدعم لبيعها فى السوق السوداء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:03 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مسئول عن مخزن، لحيازته 25 ألف لتر من السولار المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراءالتحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه السابق للوقوف على ملابسات الواقعة

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط 25 ألف لتر من السولار المدعم داخل مخزن بالمرج قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

وتبين من التحريات قيام المتهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت (25 ألف لتر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كل القطاعات بوزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط مرتكبيها والتى من بينها جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة.
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