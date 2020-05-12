أحمد موسى: أي شخص خالط النائبة شيرين فراج يعزل نفسه 14 يوما

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى استمرار عقد جلسات مجلس النواب؛ رغم إصابة النائبة شيرين فراج، مؤكدًا "أنه لن يغلق مجلس النواب".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه لابد أن تتم الإجراءات الاحترازية، ويعود المجلس وتُعقد في الجلسات المقبلة، مستدركا "مفيش حاجة تتعطل، ونتمنى لها الشفاء، وترجع تمارس دورها الرقابي، ومن المهم متابعة الإجراءات".





وأشار إلى أن النائبة شيرين فراج أصيبت بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية، مطالبًا من كان قريبا منها بأن يجلس في منزله 14 يوما.





وتابع أنه لابد من تطهير المجلس بعد هذه الحالة في ظل الفيروس الخطير، لافتا إلى أن القوات المسلحة كانت قد طهرت المجلس منذ فترة.



