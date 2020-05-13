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فن

فاطمة عبد السلام تقدم عددًا من النصائح لنجاح العلاقات الزوجية.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:19 ص
فاطمة عبد السلام
فاطمة عبد السلام
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مصطفى كرم

شاركت اليوتيوبر فاطمة عبد السلام، جمهورها، بفيديو جديد لها من برنامجها "كلام خفيف"، الذي تقدمه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فاطمة عبد السلام بالفيديو، وهي تعطي عددًا من النصائح الخاصة للمقبلين على الزواج والمتزوجين لإنجاح العلاقة الزوجيه وعيش حياة سعيدة بين الشريكين.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "برافو يا فطومة برنامج جامد" و "انتي هايله" و"جميل أوي استمري".


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يذكر أن فاطمة عبد السلام بدأت حياتها بدراسة فنون جميلة قسم تصوير الزيت والتحقت بعدها بمعهد السينما ودرست الإخراج السينمائي وأسست شركة إنتاج صغيرة، واتجهت في الفترة الأخيرة لمناقشة المشكلات التي تواجه المجتمع بطريقة كوميدية.


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برنامج كلام خفيف برعاية @hla_oil

A post shared by Fatma Abd Alsalam (@fatmatakesphotos) on

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