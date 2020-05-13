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منوعات

طفل مصاب بمتلازمة داون يصبح وجهًا إعلانيًا لأشهر الماركات العالمية.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:33 ص
طفل متلازمة داون
طفل متلازمة داون موديل إعلانات
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عزة عاطف

تحول طفل مصاب بمتلازمة داون إلى شخصية شهيرة وناجحة جدًا على موقع الصور والفيديوهات انستجرام Instagram، فأصبح الطفل الرضيع وجهًا إعلانيًا لأشهر ماركات الأزياء بما في ذلك Gap Kids.

واشتهر الطفل الأمريكي «إيميت لوري» البالغ من العمر عامًا واحدًا من ولاية كاليفورنيا والمصاب بمتلازمة داون بعدما نشرت أمه صورًا رائعة له على حسابه في انستجرام، باستخدام العلامات التجارية الفاخرة لملابس الأطفال DokATot و.Tenth & Pine

ويرجع الفضل فيلا صعود إيميت إلى الشهرة لأمه سارة التي تعمل كممرضة قررت بدء صفحة خاصة بطفلها كمدونة لدعم الأمومة ومتلازمة داون عندما ولد بحسب صحيفة مترو.

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وقد نشرت صورًا لطفلها على الإنترنت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته، وتقول إنها تأمل في أن تساهم صور إيميت على الماركات في زيادة "القبول العام" للأطفال المصابين بمتلازمة داون.

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