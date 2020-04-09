عبدالله نجم الإعلانات صاحب متلازمة داون يتحدى كورونا ويوجه رسالة مهمة للشعب المصري.. فيديو

تحكي والدتهما «رنا» لموقع « صدى البلد » كيف شجعت طفليها على المكوث في المنزل علمًا بأنه من الصعب السيطرة على الأطفال وإقناعهم بمثل هذا الأمر، تقول: "عرفتهم إن فيه مرض وحش واللى هيخرج هيتعدى، كمان بنقعد نلعب مع بعض في البيت، وبيساعدوني نعمل بسكويت وحلويات".

فقد حرصت الأم على أن تشغل وقت طفليها عبدالله وريان هاشم طوال فترة جلوسهما في المنزل لكي لا يصيبهما الملل ويشعران بالرغبة في الخروج، حيث تضيف: "قلتلهم إننا ممكن نلعب بكل ألعابنا في البيت، وبشجعهم يطهروا إيديهم وألعابهم طول الوقت".

نشرت «رنا» مقطع فيديو لطفليها على حسابها الشخصي في فيسبوك يحثان فيه الشعب المصري على الجلوس في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا القاتل بعد اجتياحه البلاد، وقد تفاعل معه عدد كبير من المستخدمين مستجيبين لدعوة الطفلين الذكيين.