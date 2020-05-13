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فن

شاهد.. تعليق جديد من بسمة بعد مقلب رامز: عاجبني موضوع المرأة الحديدية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:22 ص
بسمة و رامز جلال
بسمة و رامز جلال
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محمد بدران
شاركت الفنانة بسمه جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وعلقت بسمه على الصورة قائلة "طب والنعمة الايام دواير يا رامز 😂😂😂 بس عاجبني موضوع المرأة الحديدية 🤣💪🏽"


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية

يذكر أن آخر أعمال بسمة حسن، فيلم "رأس السنة"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر.

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