أبرز 10 لقطات لـ بسمة في رامز مجنون رسمي .. وموقف محرج للأخير يضعه في ورطة بسبب شجاعة وذكاء ضحيته| فيديو

وقعت الفنانة بسمة ضحية الليلة لمقلب رامز جلال في « رامز مجنون رسمي »، حيث أجابت الفنانة بمنتهى الوضوح والجرأة عن الأسئلة التي قدمت لها، وتعرضت لموقف محرج بسبب رامز جلال.

كما أصيب الفنان رامز جلال في يده أثناء تنفيذ المقلب في ضحيته، الليلة، الفنانة بسمة ؛ عندما حاول استفزازها بوضع الكابوريا في حوض المياه، مرددا «واضح الحلقة دي معركة، ودي ديناصورات مش كابوريا»، كما تحولت بسمة إلى المرأة الحديدية وضربت رامز جلال بعنف.





نادرا ما تظهر على الشاشة.. ضحية رامز اليوم مفاجأة





وقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.









بسمة: دخلت الفن صدفة ولم أشعر بأي اختلاف بعد الطلاق.. فيديو







قالت الفنانة بسمة إنها دخلت مجال الفن من باب الصدفة خلال المخرج يسري نصر الله، مؤكدة أنها دائما تجسد شخصية المرأة القوية الفنية.









إجابات صريحة جدا من بسمة عن أسئلة أروى.. فيديو

وأجابت الفنانة بسمة، عن أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة وجرأة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة، وأكدت أنها تحب المرأة القوية وأنه ليس لديها أي حساسية للزواج وخاصة بعد الطلاق.









وصلة سخرية من بسمة في رامز مجنون رسمي.. فيديو

دخل رامز جلال في وصلة سخرية من ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» قائلا «اسمك بسمة علشان كنتي بتقولي نكت وانتي في اللفة، ودخلتي الفن من باب الشعرية».









بسمة مهاجمة رامز جلال: مبحبش اللي بيعمله في المقالب ..فيديو

شنت الفنانة بسمة، حملة نقد لاذع على الفنان رامز جلال، قائلة "لا أحب ما يفعله في الناس في برامج المقالب، وهو ممثل مقبول بالنسبة لي، وبمجرد ظهور رامز، من خلف صورته، صرخت الفنانة بسمة بشدة مصدومة منه، وجاوبت الفنانة بسمة، عن أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة وجرأة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة.









صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

تفاجأت الفنانة بسمة بعد رؤيتها لرامز جلال لأول مرة في برنامج رامز مجنون رسمي، مؤكدة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن ترفض ما يقوم به من أفعال مع ضيوفه في البرامج.



مجنون رسمي..





إصابة رامز جلال بنزيف بسبب شجاعة وذكاء بسمة.. شاهد

استطاعت الفنانة بسمة فك جزء من قيودها في حلقة اليوم من برنامج المقالب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.









الأيام دواير .. بسمة تدخل في صراخ هيستيري وتهدد رامز جلال .. فيديو

دخلت الفنانة بسمة في وصلة صراخ عنيف بسبب مضايقات رامز جلال لها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، وهددت «بسمة» رامز جلال قائلة : «الأيام دواير لو كان ليك معزة في قلبي تجاهك زمان مفيش دلوقتي والنهاردة انتهت، واستمر رامز جلال في مضايقات ضحيته بسمة قائلا «بسمة بعد ما اتقلبت بقت شبه بشرى روحي قدمي في مهرجان الجونة».









مجنون رسمي.. بسمة تتحول إلى المرأة الحديدية وتضرب رامز جلال بعنف.. شاهد





ضربت بسمة، رامز جلال بعنف، بعد أن انتهى المقلب، وأوقعته في الماء، قبل أن توجه له عدة لكمات على جسده قائلة "أنت حيوان"، استطاعت الفنانة بسمة فك جزء من قيودها في حلقة اليوم من برنامج المقالب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.









مجنون رسمي.. نوبة صراخ شديدة من بسمة بسبب مقلب رامز جلال.. شاهد

صرخت الفنانة بسمة، من شدة المقلب الذي وقعت فيه، موجهة حديثها لـ رامز جلال، "الأيام دواير"، ليرد عليها ضاحكا :"اسمها الأيام دول، ودواير دي جديدة".









ديناصورات مش كابوريا.. لحظة إصابة رامز جلال أمام ضحيته ..شاهد

أصيب الفنان رامز جلال في يده أثناء تنفيذ المقلب في ضحيته، الليلة، الفنانة بسمة؛ عندما حاول استفزازها بوضع الكابوريا في حوض المياه، مرددا «واضح الحلقة دي معركة، ودي ديناصورات مش كابوريا».









بسمة تتعرض لموقف محرج بسبب رامز جلال | شاهد

تعرضت الفنانة بسمة لموقف محرج أثناء تنفيذ رامز جلال المقلب ضدها، عندما وضعها في حوض المياه والقى فيه الكابوريا، مما جعلها تشعر بالخوف وتخلع الحذاء في المياه.