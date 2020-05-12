AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسمة vs رامز .. جرأة وسخرية ودماء لأول مرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:07 م
رامز جلال وبسمة
رامز جلال وبسمة
Advertisements
عادل نصار

وقعت الفنانة بسمة ، ضحية الحلقة الثامنة عشرة لبرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا | صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

وقعت أحداث لأول مرة في البرنامج ولم تحدث خلال الحلقات السابع عشر الماضية، وفي مقدمتها جرح رامز جلال في أحد أصابعه، وتمكن الضحية بسمة فك بعض قيودها في المقلب.

 

سخرية رامز

في البداية دخل رامز جلال في وصلة سخرية من ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» قائلا «اسمك بسمة علشان كنتي بتقولي نكت وانتي في اللفة، ودخلتي الفن من باب الشعرية».


ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

 

بسمة والتمثيل والطلاق

وقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان  رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.


اقرأ أيضا بسمة مهاجمة رامز جلال: مبحبش اللي بيعمله في المقالب ..فيديو

وأجابت الفنانة بسمة، على أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة واجراءة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة.


وأكدت الفنانة، أنها تحب المرأة القوية وأنه ليس لديها أي حساسية للزواجة وخاصة بعد الطلاق.

 

صدمة المقلب

تفاجأت الفنانة بسمة بعد رؤيتها لرامز جلال لأول مرة في برنامج رامز مجنون رسمي، مؤكدة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن ترفض ما يقوم به من أفعال مع ضيوفه في البرامج.

 

نزيف رامز

وتسبب المقلب، في اصابة رامز جلال بجرح في احد اصابعه، بدأت الدماء تنزف فيما قال رامز :"واضح ان الحلقة دي معركة".

 

صراخ بسمة

دخلت الفنانة بسمة في وصلة صراخ عنيف بسبب مضايقات رامز جلال لها في برنامج «رامز مجنون رسمي».

 

تهديد بسمة

وهددت «بسمة» رامز جلال قائلة : «الأيام دواير لو كان ليك معزة في قلبي تجاهك زمان مفيش دلوقتي والنهاردة انتهت.


ضرب وعنف بسمة

وفي نهاية المقلب، ضربت بسمة، رامز جلال بعنف، بعد أن انتهى المقلب، وأوقعته في الماء، قبل أن توجه له عدة لكمات على جسده قائلة "أنت حيوان".

 

موقف محرج

تعرضت الفنانة بسمة  لموقف محرج أثناء تنفيذ رامز جلال المقلب ضدها، عندما وضعها في حوض المياه والقى فيها الكابوريا، مما جعلها تشعر بالخوف وتخلع الحذاء في المياه.


وقال رامز جلال  لضحيته : «الكابوريا بتخافي منها، لسه محرمتيش وانا بقولك اعتذري، وهي الجزمة راحت فين وأول ضيفة عنيدة كدة».

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتموتني يا رامز .. صدمة وصراخ بدرية طلبة .. والضحية تنهي المقلب بزغرودة

التمثيل والطلاق .. إجابات صريحة جدا من بسمة على أسئلة أروى.. فيديو

وصلة سخرية من بسمة في رامز مجنون رسمي.. فيديو

بسمة مهاجمة رامز جلال: مبحبش اللي بيعمله في المقالب ..فيديو

صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

مجنون رسمي.. إصابة رامز جلال بنزيف بسبب شجاعة وذكاء بسمة.. شاهد

ترشيحاتنا

9 أخطاء تجنبها تماما حتى لا تتعرض للإصابة بـ كورونا .. هاني الناظر يحددها

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري السعودي بعد توقفه بسبب كورونا

هيوحشني صوتك و ضحكتك.. يسرا تبكي رحيل إبراهيم نصر.. شاهد

مسلسل الاختيار .. القصة الكاملة لحادث الفرافرة الإرهابي في 2014

البيطريين توضح حقيقة نقل محلات الطيور لـ فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

كيف تحدث إبراهيم نصر عن الموت قبل 4 أشهر من وفاته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون