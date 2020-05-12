بسمة vs رامز .. جرأة وسخرية ودماء لأول مرة

وقعت الفنانة بسمة ، ضحية الحلقة الثامنة عشرة لبرنامج المقالب « رامز مجنون رسمي » والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

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وقعت أحداث لأول مرة في البرنامج ولم تحدث خلال الحلقات السابع عشر الماضية، وفي مقدمتها جرح رامز جلال في أحد أصابعه، وتمكن الضحية بسمة فك بعض قيودها في المقلب.

سخرية رامز

في البداية دخل رامز جلال في وصلة سخرية من ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» قائلا «اسمك بسمة علشان كنتي بتقولي نكت وانتي في اللفة، ودخلتي الفن من باب الشعرية».





ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

بسمة والتمثيل والطلاق

وقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.





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وأجابت الفنانة بسمة، على أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة واجراءة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة.





وأكدت الفنانة، أنها تحب المرأة القوية وأنه ليس لديها أي حساسية للزواجة وخاصة بعد الطلاق.

صدمة المقلب

تفاجأت الفنانة بسمة بعد رؤيتها لرامز جلال لأول مرة في برنامج رامز مجنون رسمي، مؤكدة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن ترفض ما يقوم به من أفعال مع ضيوفه في البرامج.

نزيف رامز

وتسبب المقلب، في اصابة رامز جلال بجرح في احد اصابعه، بدأت الدماء تنزف فيما قال رامز :"واضح ان الحلقة دي معركة".

صراخ بسمة

دخلت الفنانة بسمة في وصلة صراخ عنيف بسبب مضايقات رامز جلال لها في برنامج «رامز مجنون رسمي».

تهديد بسمة

وهددت «بسمة» رامز جلال قائلة : «الأيام دواير لو كان ليك معزة في قلبي تجاهك زمان مفيش دلوقتي والنهاردة انتهت.





ضرب وعنف بسمة

وفي نهاية المقلب، ضربت بسمة، رامز جلال بعنف، بعد أن انتهى المقلب، وأوقعته في الماء، قبل أن توجه له عدة لكمات على جسده قائلة "أنت حيوان".

موقف محرج

تعرضت الفنانة بسمة لموقف محرج أثناء تنفيذ رامز جلال المقلب ضدها، عندما وضعها في حوض المياه والقى فيها الكابوريا، مما جعلها تشعر بالخوف وتخلع الحذاء في المياه.





وقال رامز جلال لضحيته : «الكابوريا بتخافي منها، لسه محرمتيش وانا بقولك اعتذري، وهي الجزمة راحت فين وأول ضيفة عنيدة كدة».