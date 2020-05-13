تعرف على بعض مشاكل فتيس السيارة

تحدث مشاكل كثيرة فى السيارة ولكن لا يعلم السائق عنها شيء او طرق التصرف الصحيحة معها ، وهذا يؤدى الى تفاقم الأزمة وزيادة حجم التلفيات داخل السيارة ، مما يؤدى الى توقفها عن العمل .

ومن بين هذه الأعطال التى لا يعلم الكثير عنها شى هى اعطال علبة التروس او " الفتيس " وخلال السطور القادمة نعرض لكم اكثر المشاكل انتشارا لعلبة التروس .

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اولا : عدم القدرة على تغير النقلات ، وهذا يكون فى غلب الاوقات لنقصان زيت علبة الروس او عدم ملائمة كثافة الزيت للعلبة .





ثانيا : رائحة احتراق زيت بعلبة التروس : وهذا يعنى انه هناك نقص فى زيت العلبة او اتساخه لانه لابد ان يكون نقى تمام وهو لونه احمر وله رائحة محبوبة وليست مزعجة .





ثالثا : سماع اصوات فى وضعية التموير ، ومن المرجح هو ايضا نقصان الزيت ولكن فى حالة استمرار الأصوات فهذا يدل على تلف احد الاجزاء او تاكل سنون التروس .





رابعا : تحرك ذراع الفتيس لوحده ، وهذا يددل علاى تلف سنون التروس وتاكلها بشدة مما يؤدى الى تحركه وعدم القدرة على التحكم فيه .

خامسا سماع اصوات اهتزاز ، اذا سمعت هذه الاصوات بعد اتمام عملية النقل فهذا يدل على تاكل عدد من التروس او تلف القابض نفسه .