في ذكرى ميلادها.. فنانات وقفن بجانب سميحة توفيق في أزماتها المرضية

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية المميزة، وعلى رأسها فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، ومسرحية "ريا وسكينة".
وتعرضت الفنانة سميحة توفيق في حياتها للعديد من الأزمات الصحية كان أولها هو إصابتها بمرض في الكبد، فيما تكفلت "تحية كاريوكا" بعلاجها كاملًا.
وعقب ذلك؛ أصيبت بمرض هشاشة العظام، وقبل وفاتها بعدة سنوات أصيبت بأمراض الشيخوخة، إلا أن الفنانة شادية وقفت بجوارها.
وتواصلت رحلة الجحود والإهمال فى الوسط الفني، واستقر بها الحال في شقة متواضعة بحي السيدة زينب، حتى رحلت سميحة توفيق في 11 أغسطس من العام 2010.