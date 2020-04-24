رمضان زمان.. حكاية شادية مع الوزة وإفطار أول يوم خطأ بسبب الرؤية

كشفت الفنانة الراحلة شادية عن أشهر ذكرياتها في شهر رمضان قائلة في حوار لإحدى المجلات الفنية الشهيرة عام 1977 قائلة "كان والدي يحرص علي تنشئة أولاده جميعا بنات وصبان علي النشأة الدينية حتي يخرج كل منهم إلى الحياة وهو متمسك بطقوس دينية وتعاليم الإسلام السمحة فكان يصر علي أن نقوم بأداء فرائض الإسلام من صلاة وصيام الشهر الفضيل".





وأضافت شادية: "في أحد الأعوام كنا آنذاك في مدينة أنشاص، حيث مقر وظيفة والدي، وتشكك الناس في اليوم الذي نبدأ فيه صيام شهر رمضان المعظم، وذات ليلة وردت تعليمات إلى رئيس بوليس أنشاص أن شهر رمضان يبدأ غدا، الأمر الذي جعل كل أفراد الأسرة تجتمع حول مائدة السحور وبعد أن انتهينا منه أوينا إلى الفراش لانتظار اليوم التالي الذي يبدأ فيه أول أيام الصيام، غير أننا فوجئنا في الصباح اليوم التالي بصدور إشارة تليفونية لرئيس البوليس أيضا تفيد أن المفتي لم ير هلال رمضان أمس وبالتالي لم تثبت الرؤية".