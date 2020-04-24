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فن

رمضان زمان.. حكاية شادية مع الوزة وإفطار أول يوم خطأ بسبب الرؤية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:00 م
شادية
شادية
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آيه عاطف
كشفت الفنانة الراحلة شادية عن أشهر ذكرياتها في شهر رمضان قائلة في حوار لإحدى المجلات الفنية الشهيرة عام 1977 قائلة "كان والدي يحرص علي تنشئة أولاده جميعا بنات وصبان علي النشأة الدينية حتي يخرج كل منهم إلى الحياة وهو متمسك بطقوس دينية وتعاليم الإسلام السمحة فكان يصر علي أن نقوم بأداء فرائض الإسلام من صلاة وصيام الشهر الفضيل".

وأضافت شادية: "في أحد الأعوام كنا آنذاك في مدينة أنشاص، حيث مقر وظيفة والدي، وتشكك الناس في اليوم الذي نبدأ فيه صيام شهر رمضان المعظم، وذات ليلة وردت تعليمات إلى رئيس بوليس أنشاص أن شهر رمضان يبدأ غدا، الأمر الذي جعل كل أفراد الأسرة تجتمع حول مائدة السحور وبعد أن انتهينا منه أوينا إلى الفراش لانتظار اليوم التالي الذي يبدأ فيه أول أيام الصيام، غير أننا فوجئنا في الصباح اليوم التالي بصدور إشارة تليفونية لرئيس البوليس أيضا تفيد أن المفتي لم ير هلال رمضان أمس وبالتالي لم تثبت الرؤية".

وتواصل شادية ذكرياتها قائلة "أسرعت أمي بإعداد طعام الغداء وكان عبارة عن (وزة) سمينة من النوع الذي تربي في الريف فقد كانت أمي تهوي تربية الدواجن والطيور في حديقة الفيلا التي كان تفتيش أنشاص يخصصها لأبي، وبعد أن اتينا علي الأوزة وملحقاتها فوجئنا بشيخ أحد مساجد انشاص غاضبا ثائرا وهو يلعن الذين يفسدون في الأرض فسادا لأن اليوم كان أول أيام صيام شهر رمضان".

واختتمت شادية ذكرياتها مع رمضان قائلة "ما كان من والدي إلا أن أصدر أوامره إلى جميع العائلة بأن يكفوا عن الطعام حتي موعد الإفطار علي أن نصوم يوما آخر قضاء، وأمضيت باقي اليوم أعاني من العطش الشديد بعد أن أكلت وزة سمينة ولم أتمكن أن  أشرب قطرة ماء واحدة وكان الوقت آنذاك  صيفا شديد الحرارة".
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