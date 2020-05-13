بفائض 3.34 مليون جنيه.. شينى تعتمد موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل

" التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2020-2021، بفائض قدره 3.34 مليون جنيه

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وأوصت الجمعية بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بما يمكن الشركة من خفض نصيب المنتج من تكاليفها الثابتة ومن ثم تعظيم الربحية و فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات مع ضرورة رفع كفاءة قطاع التسويق، بالإضافة إلى تنشيط تحصيل مستحقاتها لدى الغير.





وحققت شينى خسائر بلغت 13.19 مليون جنيه في الـ 6 أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل خسائر بقيمة 9.28 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وشهدت إيرادات نشاط الشركة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 160.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 118.7 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي