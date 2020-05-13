هل تحققت واشنطن من صحة صور زعيم كوريا الشمالية؟

أكد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن تعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحة جيدة، وذلك بناء على الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج.





وقال أوبراين في حديث مع الصحفيين إن زعيم كوريا الشمالية على ما يبدو أنه خرج بعد غيابه لقص شريط مصنع الأسمدة، وتابع "لذا. كما تعلمون فهو في حالة جيدة على الأرجح".





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بينما رفض المسؤول الأمريكي أن يؤكد ما اذا كانت الولايات المتحدة قامت بالتحقق من صحة الصور، موضحا أنه لن يستطيع قول ذلك، لكنه أكد أن كوريا الشمالية هدفا صعبا بالنسبة لاجهزة الاستخبارات، مشيرا إلى أن تلك الصور هي المتاحة من المصدر، وفقا لوكالة "بلومبيرج".





وتابع "نحن نسميها مملكة الناسك.. يصعب جدا الحصول على معلومات حول كوريا الشمالية"، موضحا أنهم يفرضون رقابة صارمة على المعلومات، لكنهم نشروا صور للزعيم كيم جونج أون وهو على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأضاف "ونفترض أنه كذلك".





واختفى كيم جونج أون لمدة 3 أسابيع تقريبا، مما أثار تكهنات واسعة النطاق بأنه مريض أو خضع لعملية جراحية كبيرة، حيث تعد صحة زعيم كوريا الشمالية واحدا أكثر الأسرار خصوصية في البلاد ، ولا يعرفها سوى عدد قليل من الناس في دائرته الداخلية، إلا أنه ظهر في الأول من مايو لافتتاح مصنع للأسمدة بعد سلسلة من الشائعات.



