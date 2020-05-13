نجيب باشا محفوظ.. حكاية أشهر طبيب نساء وتوليد في مصر..وأول من استقبل أديب مصر العالمي

ربما لا يعرفه الكثيرون نظرًا لتغافل الإعلام عن دوره المهم في قسم النساء والتوليد بمدرسة الطب بـ القصر العيني وهناك علاقة تربطه بالكاتب العالمي المصري نجيب محفوظ حيث جاء التشابه بينهما في الاسم بعد ان أنقذ حياة والدة الكاتب العالمي خلال ولادته التي شهدت تعسراولذلك أطلق عليه أبوه اسم الطبيب المصري.





ولد نجيب ميخائيل محفوظ، والذي اشتهر بأسم نجيب باشا محفوظ، علم 1882، ويعد محفوظ رائد علم أمراض النساء والولادة في الشرق الأوسط والعالم أجمع.





تخرج نجيب من مدرسة قصر العيني الطبية في العام 1902، لينهي فترة تكليفه في أحد مستشفيات السويس في العام 1904، ويتم تعيينه كطبيب تخدير في قصر العيني، ولكنه فتح عيادة خارجية لأمراض النساء والتوليد، وسرعان ما حققت العيادة نجاحًا مذهلًا فيتم إضافة عنبرين كاملين إليها ويشرف عليهم بنفسه حتى عرف عنه تخصصه في الولادات المتعسرة، والتي وصلت لأكثر من ألف حالة، يتم ولادتها في المنازل.





وصلت شهرة محفوظ العالمية، في إصلاح جراحات الناسور المهبلي بأنواعه المختلفة ليتم عرض عملياته في مستشفيات لندن وأكسفورد وإدنبرة وجنوا ولوزان ويفد إلى قصر العيني جراحو أوروبا لمشاهدة هذا النوع من العمليات.





استمر نجيب باشا، في نجاحه حتى ترقى لدرجة أستاذ أمراض النساء والتوليد عام 1929، وظل يشغل المنصب حتى تقاعده عام 1942، حيث أسس خلالها وحدة صحة الأم، وهي الأولى من نوعها في مصر، لرعاية الحوامل ووحدة صحة الطفل.





كما أنشأ عام 1930 متحف يحمل اسمه "متحف نجيب محفوظ"، لعينات النساء والولادة، حيث يحتوي على أكثر من 3 آلاف عينة تم جمعها من عملياته التي خاضها، وهو موجود حتى الآن بكلية طب القصر العيني.





حصل الطبيب العالمي على جوائز عدة؛ وسام النيل 1919، كما اختير عضوًا شرفيًا في الكلية الملكية لأطباء النساء والولادة بإنجلترا ليكون واحدًا من خمسة حظوا بهذا الشرف على مستوى العالم عام 1935، وبعدها بعامين اختير عضوًا شرفيًا في الكلية الملكية للأطباء بإنجلترا وفي الأكاديمية الطبية بنيويورك كما حصل على لقب (باشا) من مصر.



