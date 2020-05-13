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تعليم

ترأسها فرنسي وأنشئت في أبو زعبل.. تعرف على تاريخ أول كلية للطب في مصر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:51 ص
القصر العيني - صورة
القصر العيني - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
أنشئت أول كلية للطب في مصر اوئل القرن ال18 في مدينة أبو زعبل ، وبالتحديد عام 1827 علي يد كلوت بك ، حيث كان هناك مترجم فرنسي ليصل كل المعلومات للطلاب باللغة العربية، حيث كانت أول كلية طب ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط وأفريقيا.


تم نقل الكلية إلى القصر العيني حيث تم التوسع بها لتصل إلى 750 مترا وذلك عام 1978، النظام الطبي في مصر كان يسير وفق التعليم الطبى الفرنسى والإنجليزى،حيث كان خريجين هذه العملية يحصلون علي مكانة تعليمية خاصة، بالاضافة إلى الالتزام بآداب المهنة وقَسَم الأطباء العظيم، فقد كان يتمتع الأطباء فى مصر بمستوى مادي معقول نتيجة للعمل الخاص فى عياداتهم.

وكان طلاب هذه الكلية من جامعة الأزهر ولم يكونوا ملمين باللغات لذا كان يوجد مترجم فرنسى يترجم التعليم الفرنسى إلى اللغة العربية، حيث كانت هذه هي أولى محاولات فى مصر لتعريب العلوم وأول كلية طب فى قارة أفريقيا.


بينما كان قديما يراعون الظروف الاجتماعية للمواطن أكثر من وقتنا الحالي فلا يتحمل المريض أكثر من طاقته، لشراء الدواء ودفع ثمن الكشف، وبعد قيام ثورة 1952 تم تطبيق شعار الدكتور طه حسين بضرورة التعليم لأنه مثل الماء والهواء لكل إنسان، حيث توسعت الجامعات وأنشئت العديد من كليات الطب.
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