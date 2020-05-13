من عجائب الكورونا.. مطعم بطاولة واحدة في ريف السويد

عرضت فضائية "العربية"، تقرير عن شاب قام بعمل مطعم بطاولة واحدة في ريف السويد، وقد نشر مغردون ومواقع إخبارية عربية وأجنبية مقطع فيديو لمطعم غريب وعجيب في السويد، حيث يقدم وجباته وخدماته لزبون واحد فقط.





وذكرت شبكة بي بي سي الناطقة بالعربية ، أن زوجين قررا افتتاح مطعم لشخص واحد وسط حقل في السويد، يقدم الطعام من خلال حبل خارج النافذة، وذلك تماشيا مع إجراءات العزل وتضرر العديد من المطاعم والمقاهي بسبب ذلك.





وأظهرت مقاطع الفيديو أن المطعم الذي يضم طاولة واحدة ومقعدا واحدا استقبل أول زبائنه بالفعل.





ويحمل المطعم الجديد اسم “طاولة لشخص واحد” ولا يعمل به أي نادل، ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل إلى الطاولة عن طريق بكرة دوارة، وتقود بكرة أخرى الزبون لدى وصوله إلى الطاولة.





وقال الطاهي راسموس بيرسون “عند نهاية خيط البكرة توجد الطاولة والمقعد”. وأضاف أن أول سلة تصل إلى الطاولة تحمل مشروبا"، حسبما نقلت صحيفة العرب.





وروى بيرسون، الذي افتتح المطعم مع شريكته ليندا كارلسون، إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر آذار فأعدا لهما طاولة بالخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة.





وأضاف “أعتقد أن أكثر ما يفتقده الكثيرون الآن هو السفر… وبما أننا لا يمكننا السفر جغرافيا إلى مكان بعيد أعتقد أن بإمكاننا السفر بأفكارنا ومن أفضل وسائل السفر الداخلي، في اعتقادي على الأقل، الطعام والطبيعة”.





وأما زوجته كارلسون فقالت، “إن مطعم الزبون الواحد محجوز طوال شهر أيار وما زالت بعض الأوقات متاحة في شهري حزيران وتموز، كما أنه مزود بإجراءات للوقاية من تقلبات الطقس والأمطار”، وإن المطاعم في السويد، مسموح لها بفتح أبوابها على أن تحافظ على معايير التباعد الاجتماعي.



