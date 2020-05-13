AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة خليل: إلغاء الدورى أفضل والجبلاية تتحمل التكاليف حال استئنافه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:21 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
علق أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق على فكرة إلغاء بطولة الدورى الممتاز أو استئنافه خلال الأيام القادمة وذلك بعد التوقف الإجباري للمسابقة المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال أسامة خليل عبر تصريحات إذاعية: أنا من أنصار فكرة إلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم خشية وقوع ضحايا فى الأعداد من الإصابات بين المواطنين التى يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

أضاف: فى حالة إذا ما استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على عودة المسابقة ينبغى أن يتحمل اتحاد الكرة التكاليف كاملة حيث تشمل اقامة المعسكرات التدريبية للأندية فضلا الكشوفات الطبية ومعسكرات الحكام وبقية عناصر المنظومة الرياضية.

يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى : ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة. ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50. ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط. - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى. - تعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات. - تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي. - تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى. - منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق. - منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرد النهائي 15 مايو.. اتحاد الكرة يوجه خطابا إلى الكاف برغبته المبدئية فى عودة الدوري

بكمامة وجوانتي.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إدارة الحكام مباريات الدورى

مجدي عبد الغني: لابد من استكمال الدوري الممتاز لهذا السبب .. فيديو

كأس مصر السبب.. غضب عارم بين الأندية من اتحاد الكرة

متر ونصف.. جمعية المحترفين تحذر اللاعبين من التزاحم بعد عودة الدورى

ناصر عباس عن تفعيل الـVAR بعد عودة الدوري: يتعارض مع التباعد الاجتماعي

ترشيحاتنا

انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة الجمعة المقبل.. تعرف عليها

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٣- ٥-٢٠٢٠

الخطوط القطرية تمنح تذاكر مجانية للأطباء الإسرائيليين

انتكاسة..ووهان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

لمائدة الإفطار.. فتة بالخل بالثوم مع اللحمة المحمرة والحلو.. أم علي

فارس كرم يعلن زواجه.. وفنانة شهيرة أول المهنئين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

استغلي الحظر.. أهم النصائح للعناية بالشعر في رمضان

حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك كنافة بدون فرن.. فيديو