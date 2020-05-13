محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ببركة السبع

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه.





وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والبرنامج الزمني المحدد لانهاء الأعمال والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها ، وكذا التأكد من الإلتزام من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ورافقه خلال الجولة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.













وإستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع ، نسب الإنجاز ، المساحة الاجمالية ونسب تنفيذ أعمال التوسعات والتي ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة 130 مليون جنيه ، وستخدم توسعات المحطة عدد 9 قري محرومة وهي ( الدبايبة ، عزبة الدبايبة ، طنبشا ، زوير ، سلكا ، عزبة سلكا ، ميت الموز ، عزبة ميت الموز ، ميت عافية ) وسيستفيد منها 380 ألف نسمة .





كما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة بلغ 19 مليار و 226 مليون جنيه والذي يتضمن مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها علي أرض المحافظة والتي بلغت 56 مشروع بطاقة إجمالية مليون و 50 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 4 مليارات و 499 مليون جنيه ، بالإضافة إلي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها والتي بلغت 37 مشروعا بطاقة 509 آلاف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 14 مليار و728 مليون جنيه والتي تخدم 128 قرية بالمحافظة بالإضافة وجار تنفيذ الأعمال بـ 99 قري أخري ، 59 قرية مدرجة بخطة الهيئة ، 31 قرية مدرجة بخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة.





مؤكدًا على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.