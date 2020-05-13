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أخبار العالم

بينهم 193 مصريا.. الكويت تسجل 751 إصابة كورونا جديدة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:05 م
بينهم 193 مصريا..
بينهم 193 مصريا.. الكويت تسجل 751 إصابة كورونا جديدة
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سمر صالح
أعلنت وزراة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19  بينهم 193 مصري خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم الصحة الكويتية عبد الله السند أن إجمالي إصابات كورونا داخل الكويت وصل إلى 11028حالة. 

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وأوضح السند أن حالات الإصابات الجديدة تضمنت 103 حالات لمواطنين كويتيين، 
و233 حالة من الهنود، و193 حالة من المصريين، و 72 حالة من البنجلاديش، وحالات من جنسيات أخرى. 

وقال السند أن إجمالي الحالات في العناية المركزة بلغ 169 حالة، بينهم 92 حالة مستقرة، و 77 حالة حرجة.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 3263 بعد تعافي 162 حالة من المصابين بـ كورونا.

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