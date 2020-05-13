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أخبار العالم

CIA يفضح تورط الصين في نشر كورونا "تفاصيل"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:28 ص
الـCIA يفضح تورط
الـCIA يفضح تورط الصين فى نشر كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا للمخابرات المركزية الأمريكية الـCIA حول تورط الصين في نشر وباء كورونا حول العالم، بعدما منعت منظمة الصحة العالمية من إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الـCIA أكد أن الصين هددت الصحة العالمية بوقف جميع أشكال التعاون معها في لمنع إعلان الطوارئ حتى تستطيع استيراد كميات كبيرة من المعدات الطبية لمحاربة الوباء.

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وأشار "نيوزويك" إلى تقرير مخابراتي آخر صدر الأسبوع الماضي من المخابرات الألمانية واتهم الصين بممارسة الضغط على الصحة العالمية يناير الماضي.

وتجاوزت إصابات كورونا حول العالم 4 ملايين و300 ألف إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 293 ألف حالة وفاة، كما وصل عدد حالات التعافي لأكثر من مليون و600 ألف شخص حتى صباح اليوم، الأربعاء. 
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