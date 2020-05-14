قبلة السائحين والعاملين.. أجواء حزينة بمسجد المصطفى في شرم الشيخ بسبب كورونا

أجواء حزينة يعيشها سكان شرم الشيخ الذين اعتادوا الصلاة في مسجد المصطفى فى شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر والاعتكاف بالمسجد الأعوام السابقة، حيث كانت تعلق الزينات وتقام به الموائد ويختم به القران الكريم ولكن الان اصبح مغلق بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





يقول هاني عبد اللاه من سكان حي النور بجوار مسجد المصطفى انه كان للمسجد اجواء روحانية جميلة، وهذا العام نعيش اجواء حزينة بسبب غلق المسجد وندعو الله ان يرفع الوباء عن بلادنا وتعود المساجد مرة أخرى.





وأكد أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن مسجد المصطفى ليس مسجد وحسب بل هو مركز إشعاع ثقافي ويزوره السياح للتعرف على الإسلام الوسطى الحنيف وكان يعج بالمصلين فى رمضان سواء سياح أو عاملين بالسياح يأتون ليعيشوا اجواء رمضانية جميلة.





فقد كان يعتبر مسجد المصطفى بشرم الشيخ هو ملاذ العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للشعور برمضان ولعيش اجواءه وروحانياته خلال الشهر الكريم فعلاوة على ان المسجد مكيف الهواء وتوجد به المياه المثلجة وأكواب بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة هو المسجد الوحيد الذى يختم القران الكريم و وكان يؤدى أهالي شرم الشيخ اعتكاف العشر الاواخر به وتقام به صلاة التهجد فى العشر الاواخر من رمضان.





بالإضافة انه ملحق به خيمة كبيرة لصلاة السيدات اللاتي يوجد معهم اطفال لعدم مضايقة وازعاج المصلين بعد زيادة اعداد السيدات التى تؤدى الصلاة به.





وأشار سمير أحمد، أحد العاملين بفندق سياحى، أن العاملين كانوا يحرصوا على اداء صلاة التراويح فى مسجد المصطفى بشرم الشيخ، مشيرا الى انه ، كانت الفنادق التى لا يوجد بها مساجد تخصص اتوبيسات لنقل العاملين لتأدية صلاة العشاء والتراويح بمسجد المصطفى الماضية.





وقد أسس مسجد المصطفى وافتتح فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى 26 اكتوبر 2007 م بعيد الفطر ولكنه ظل قبلة السائحين من كل الجنسيات التي تزور شرم الشيخ لمعرفة الاسلام و117 اجنبي اعلنوا اسلامهم بهذا المسجد حسب احصائيات جمعية احباب المصطفى الذى اسست وترعى المسجد.





مسجد المصطفى مبنى على الطراز الفاطمي تكلف 17 مليون جنيه من التبرعات وبه ثلاث مآذن ترتفع ل71 متر مفروش بسجاد لباد صنع خصيصا للمسجد النساجون الشرقيون ومحفور على خشب الاسقف الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى بالخط الكوفي باليد.





يقول الحاج جلال اسماعيل رئيس جمعية احباب المصطفى ان المسجد اسس على التقوى وان الجمعية جمعت تبرعات هذا المسجد من البسطاء واهالى شرم الشيخ ولم يشارك به رجال الاعمال والمستثمرين الكبار مشيرا الى ان عمال المسجد كان من بينهم من يتبرع باجره من اجل المسجد وأشار اسماعيل انه كان تصادف مرور الرئيس الراحل مبارك اثناء بناء المسجد قبل موعد افتتاحه بشهر ونصف وطالب المحافظ فى ذلك الوقت باستكمال المسجد وسوف يؤدى صلاة عيد الفطر به عام 2007 .





واشار جلال ان بعد اوامر الرئيس الراحل قامت المحافظة بصرف ثلاثة ملايين ونصف واستكمل المسجد واضاف اسماعيل ان المسجد تراعاه الجمعية ويحوى مكتبة به كتيبات عن للتعريف عن الاسلام تأتى من جمعية تبليغ الاسلام بالإسكندرية مشيرا الى انها توزع مجانا للسائحين القادمين لزيارة المسجد حتى انها ساهمت فى اعلان 117 اجنبي اسلامه.





المسجد مساحته 27 الف متر ومزروع فى حديقته 143 نخلة و85 شجرة سدر "نبق" وترتفع قبته ل31 مترا ومآذنه ل71 مترا، وتوجد به مكتبة تحوى كتيبات عن الاسلام مترجمة ل28 لغة اجنبيه، علاوة على انه يوجد به الف و43 مصحفا بأحجام مختلفة.





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