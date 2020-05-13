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تعليم

لمواجهة كورونا.. محافظ المنوفية يطمئن على استعدادات الجامعة النهائية لاستقبال العالقين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:04 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد امين
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية للوقوف علي الاستعدادات النهائية ومدي جاهزية المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج ، مؤكدا على التعاون الدائم والوثيق مع الجامعة لتقديم صورة مشرفة. 


يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تبنت الحكومة خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخري مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم .

وأكد محافظ المنوفية على حسن استقبال ومعاملة العالقين والتأكيد علي تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية وفقا للمعايير الطبية وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذا تطهير وتعقيم المدن الجامعية وتوفير كل سبل الاقامة والاعاشة والتأكد من جودة الوجبات الغذائية وتوفير سبل الراحة حفاظا علي سلامتهم.
من جانبه أشار رئيس جامعة المنوفية الي الاستعداد التام لإستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا علي جاهزية المدن الجامعية واشرافه علي تسكين العالقين واستقبالهم وتقديم كافة الخدمات.
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