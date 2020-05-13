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تعليم

بسبب تحصيل جنيهين ونصف.. تعليم دمياط: استبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:19 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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زينب الزغبي
قرر "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق مع بعض العاملين بالمدرسة، بسبب تحصيله مبلغ جنيهين ونصف من كل طالب أثناء تسليم المشروعات البحثية.

وأكد "عثمان" أن كل ما يخص الأبحاث ونوعياتها وطريقة عملها وتسليمها كشفت عنه وزارة التربية والتعليم وتم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية ومدارسها ولا يجوز تخطي تلك القرارات بأي شكل من الأشكال.


مضيفا أنه لن يسمح لفئة قليلة أن تهدم ما تفعله الوزارة حرصا على أبنائنا الطلاب ومنعا لاستغلال البغض للطلاب.

وأوضح أنه سبق وأصدر تعليماته الى كافة مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمختلف أنحاء المحافظة بالوقوف جنبا الى جنب بجانب الطلاب وعدم استغلالهم..
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