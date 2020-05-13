بسبب تحصيل جنيهين ونصف.. تعليم دمياط: استبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق

وأكد "عثمان" أن كل ما يخص الأبحاث ونوعياتها وطريقة عملها وتسليمها كشفت عنه وزارة التربية والتعليم وتم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية ومدارسها ولا يجوز تخطي تلك القرارات بأي شكل من الأشكال.









مضيفا أنه لن يسمح لفئة قليلة أن تهدم ما تفعله الوزارة حرصا على أبنائنا الطلاب ومنعا لاستغلال البغض للطلاب.





وأوضح أنه سبق وأصدر تعليماته الى كافة مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمختلف أنحاء المحافظة بالوقوف جنبا الى جنب بجانب الطلاب وعدم استغلالهم..