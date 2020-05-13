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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر...نجيب ساويرس: ربنا هيسامحنا وترجع الحياة... وأحدث ظهور لـ حلا شيحة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية


نشر الفنان والمطرب أحمد الشامى عضو فريق واما الغنائى، صورة تجمعه بالفنان أشرف زكي من كواليس مسلسل فرصة تانية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
  قائلا : لا غرابة إذن إن الله غضب علينا جميعا مسلمين ومسيحيين و كل البشر.. فلا أستطيع تفسير وباء الكورونا و هذه الحبسة إلا بغضبه ... إن شالله هيسامحنا و ترجع الحياة".

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج  #احمد السقا وجاء ذلك بعد  تبرع السقا بمبلغ 100 ألف جنيه إلى مؤسسة عياش الطفولة 


نشر النجم أحمد زاهر  مقطع من استضافة  الطفلة فريده حسام التي تقوم بدور مريم ابنه رضوان البرنس  في  احدي البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام 


 نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


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