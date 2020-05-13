موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر...نجيب ساويرس: ربنا هيسامحنا وترجع الحياة... وأحدث ظهور لـ حلا شيحة

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قائلا : لا غرابة إذن إن الله غضب علينا جميعا مسلمين ومسيحيين و كل البشر.. فلا أستطيع تفسير وباء الكورونا و هذه الحبسة إلا بغضبه ... إن شالله هيسامحنا و ترجع الحياة".





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # احمد السقا وجاء ذلك بعد تبرع السقا بمبلغ 100 ألف جنيه إلى مؤسسة عياش الطفولة





نشر النجم أحمد زاهر مقطع من استضافة الطفلة فريده حسام التي تقوم بدور مريم ابنه رضوان البرنس في احدي البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام









نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".