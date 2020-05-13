بعد تحويله من مقلب قمامة إلى محطة وسيطة .. وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان سير العمل بـ محطة "قطاوى" بشبرا الخيمة .. ياسمين فؤاد: حل مناسبا للقضاء على التراكمات التاريخية

- وزيرة البيئة :

محطة قطاوي كانت حلا مناسبا للقضاء على التراكمات التاريخية بالمنطقة وعدم تجددها

العاملون بمنظومة النظافة هم أساس نجاحها فلابد من توفير سبل الحماية لهم

إزالة تراكمات قمامة محطة قطاوي الوسيطة ب8 مليون جنيه وضع حجر الأساس للمحطة وتكلفتها تصل إلى 22 مليون جنيه قطاوى الوسيطة تستقبل أكثر من ٢٠٠٠ طن من المخلفات نقل التراكمات إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن



تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بالمحطة الوسيطة بقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، والتي تم انشاؤها مؤخرا من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات على مساحة 2 فدان ، بعد إزالة مقلب عشوائي للمخلفات ظل يؤرق سكان المنطقة لفترة طويلة وهى تعتبر واحدة من مجموعة محطات وسيطة أنشأها جهاز تنظيم وادارة المخلفات كنموذج تجريبيى قبل البدء الفعلى على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة البيئة ان المنطقة المقام عليها المحطة الوسيطة حاليا كانت مصدر إزعاج لقاطني المنطقة نظرا لتراكم القمامة بها حتى أصبحت مقلبا للقمامة وبها اشتعالات بصفة مستمرة وانبعاثات تضر بالمواطنين، فقامت وزارة البيئة بالعمل على وضع حلول لتلك المشكلة لازالة التراكمات وضمان عدم تجددها، وكانت أنسب الحلول المتاحة تحويل المنطقة إلى محطة وسيطة.





وأشارت إلى أنه تم وضع حجر اساسها فى شهر مارس من العام الماضى للتعامل مع المخلفات أولا بأول لنقلها إلى مكان الدفن الخاص بها لضمان عدم تراكمها ، وقد تم بدء العمل بهذه المحطة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات من خلال ثلاث مراحل بدأت بازالة تراكمات للقمامة بمبلغ 8 ملايين جنيه وتجددت التراكمات مرة أخرى، حتى تم إزالتها نهائيا ووضع حجر الأساس للمحطة بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه.





وأضافت الوزيرة أنه تم دعم المحطة بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف على طريقة التشغيل للمحطة من قبل وزارة البيئة وبالتنسيق مع محافظة القليوبية".





وأكدت أن المحطة التي تستقبل أكثر من ٢٠٠٠ طن/ يوم مخلفات من أحياء شرق وغرب شبرا، تمثل مساهمة من وزارة البيئة لبيان تجربة عملية لنجاح تحويل المقلب إلى محطة وسيطة تساعد على الحد من التلوث الناتج عن التراكمات التاريخية بالمنطقة من خلال الحد من الاشتعالات ونقل المخلفات أولا بأول.





وقالت الوزيرة إن المحطة منحت المنطقة مظهرا بيئيا وحضاريا مقبولا حفاظا على صحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحد من انتشار الأمراض والفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، كما انها ستساهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها، موضحة ان تنفيذ المنظومة يتم من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية.





واطمأنت الوزيرة على سير العمل بالمحطة ونقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من ارتداء العاملين بالمحطة ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية والكمامات، مشددة على ضرورة التزامهم بها حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وبعد انتهاء تفقدها للمحطة، انتقلت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المدفن الصحي بالعبور في زيارة هي الثالثة خلال أسابيع قليلة لمتابعة سير العمل به وتفقد خلايا الدفن الصحي به والتي تستقبل مخلفات محافظة القاهرة، كما تفقدت الخلية الجديدة التي تم انشاؤها لاستقبال مخلفات محافظة القليوبية بتكلفة ١٥ مليون جنيه، حيث استمعت لشرح من مسئولي تشغيل الخلايا عن كيفية إتمام عملية الدفن بها بالطرق البيئية السليمة.





وأكدت الوزيرة خلال تواجدها بالمدفن على ضرورة الحفاظ على صحة العاملين به من خلال الالتزام بارتداء مهمات الوقاية والكمامات لضمان عدم الإصابة بالعدوى حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين، قائلة " العاملون بمنظومة النظافة هم أساس نجاحها فلابد من توفير كافة سبل الحماية لهم".





من جانبه أشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها إقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.