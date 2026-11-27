لم تعد إجراءات الحصول على شهادة بيانات السيارة تتطلب بالضرورة التوجه إلى وحدات المرور والانتظار لفترات طويلة، إذ أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج الشهادة إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر، بما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المركبات، ويسهم في تسهيل الحصول على الخدمات المرورية من المنزل.

استخراج شهادة بيانات السيارة

وتتيح الخدمة للمواطنين تقديم طلب استخراج شهادة بيانات المركبات عبر الإنترنت، وسداد الرسوم إلكترونيا أو عند الاستلام، مع إمكانية توصيل الشهادة إلى محل الإقامة من خلال البريد المصري، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خطوات استخراج شهادة بيانات السيارة إلكترونيا

يمكن لأصحاب السيارات الحصول على شهادة البيانات عبر موقع مرور مصر، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر عبر الرابط التالي:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

2. اختيار خدمة استخراج شهادة بيانات للمركبات من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

3. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب مسبق.

4. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب والمركبة، وفقا للحقول الموضحة على الموقع.

5. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لاستكمال إجراءات تقديم الطلب.

6. سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، أو اختيار السداد عند استلام الشهادة.

7. انتظار توصيل شهادة البيانات إلى عنوان محل الإقامة من خلال البريد المصري.

استخراج شهادة بيانات السيارة

مميزات استخراج شهادة بيانات السيارة أونلاين

تأتي إتاحة الخدمة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المرورية وتيسير حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار المرور في كل مرة.

وتسهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات، والحد من التكدس داخل وحدات المرور، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين، وتوفير وسيلة أكثر سهولة للحصول على شهادة بيانات المركبة من المنزلاستخراج شهادة بيانات السيارة أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

لم تعد إجراءات الحصول على شهادة بيانات السيارة تتطلب بالضرورة التوجه إلى وحدات المرور والانتظار لفترات طويلة، إذ أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج الشهادة إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر، بما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المركبات، ويسهم في تسهيل الحصول على الخدمات المرورية من المنزل.

وتتيح الخدمة للمواطنين تقديم طلب استخراج شهادة بيانات المركبات عبر الإنترنت، وسداد الرسوم إلكترونيا أو عند الاستلام، مع إمكانية توصيل الشهادة إلى محل الإقامة من خلال البريد المصري، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خطوات استخراج شهادة بيانات السيارة إلكترونيا

يمكن لأصحاب السيارات الحصول على شهادة البيانات عبر موقع مرور مصر، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر عبر الرابط التالي:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

2. اختيار خدمة استخراج شهادة بيانات للمركبات من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

3. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب مسبق.

4. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب والمركبة، وفقا للحقول الموضحة على الموقع.

5. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لاستكمال إجراءات تقديم الطلب.

6. سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، أو اختيار السداد عند استلام الشهادة.

7. انتظار توصيل شهادة البيانات إلى عنوان محل الإقامة من خلال البريد المصري.

استخراج شهادة بيانات السيارة

مميزات استخراج شهادة بيانات السيارة أونلاين

تأتي إتاحة الخدمة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المرورية وتيسير حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار المرور في كل مرة.

وتسهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات، والحد من التكدس داخل وحدات المرور، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين، وتوفير وسيلة أكثر سهولة للحصول على شهادة بيانات المركبة من المنزل.