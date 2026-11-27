أكد المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم تعاملات قطاع السيارات مع الجهاز المصرفي يتجاوز 150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعارض والتجار لديهم التزامات مالية وتسهيلات وقروض حصلوا عليها بناءً على دراسات جدوى أُعدت قبل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

توطين الصناعات المغذية يرفع المكون المحلي إلى 80%

وأوضح بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع على قناة «المحور»، أن ظاهرة «الأوفر برايس» في سوق السيارات ترجع بالأساس إلى الفجوة بين حجم المعروض والطلب الفعلي، في ظل تراجع الاستيراد وتوافر العملة الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة مقارنة باحتياجات السوق.

وضرب مثالًا بالتاجر أو الموزع الذي أعد دراسة جدوى والتزم بمصروفات مالية على أساس بيع 100 سيارة، قبل أن تتراجع حصته إلى نحو 30 سيارة فقط، الأمر الذي يدفعه إلى توزيع هامش الربح والمصروفات الثابتة، ومنها الإيجارات والضرائب وأجور العمالة والمرافق، على عدد محدود من السيارات، لتفادي الإغلاق أو تسريح العاملين.

وأشار رئيس شعبة السيارات إلى تفهم القطاع لأولويات الدولة في تدبير العملة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات السلع الأساسية والغذاء والطاقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحل الجذري لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية يتمثل في توطين الصناعات المغذية للسيارات.

ولفت إلى أهمية التوسع في تصنيع البطاريات والإطارات والزجاج والفرش والضفائر الكهربائية وأجزاء الهيكل، باعتبارها صناعات أقل تكلفة رأسمالية مقارنة بإنشاء مصانع تجميع السيارات الكاملة، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تدعم التوسع في هذه الصناعات، في مقدمتها توافر الخامات والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح بلبع أن مصر شهدت خلال عام 2026 طفرة كبيرة تمثلت في مضاعفة عدد مصانع تجميع السيارات، بدعم من القيادة السياسية وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التوسع في الصناعات المغذية من شأنه رفع نسبة المكون المحلي، التي تتراوح حاليًا بين 40% و50%، لتصل إلى 70% و80% مستقبلًا.