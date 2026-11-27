نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمّنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



كاديلاك ليريك V 2026.. محركات كهربائية بقوة 615 حصانا

تقدم كاديلاك طراز ليريك V موديل 2026 باعتباره أحد أبرز إصداراتها الكهربائية ذات الطابع الرياضي، حيث يجمع بين تصميم سيارات SUV والأداء العالي التي تميز طرازات V التابعة للعلامة الأمريكية.

بمدى 1200 كلم.. لوتس تقدم إليترا X الهجينة

ترتبط علامة لوتس بتاريخ طويل في صناعة السيارات الرياضية، إذ تعود جذورها إلى عام 1948 عندما بدأ المهندس البريطاني كولن تشابمان تطوير سيارات خفيفة الوزن، وفي عام 1952 تأسست شركة لوتس رسميًا، لتبدأ مسيرة امتدت إلى عالم السباقات، وحققت خلالها حضورًا بارزًا في بطولة العالم للفورمولا 1، قبل أن توسع نشاطها تدريجيًا نحو السيارات الرياضية وسيارات الطرق.

ظهور هوندا أكورد 2027 وهذا سعرها المتوقع

تستعد هوندا لإجراء تغييرات جديدة على سيارتها أكورد؛ بعدما ظهرت النسخة المطورة موديل 2027 ضمن ملفات الاعتماد الرسمية في الصين، في خطوة تكشف ملامح التحديث المنتظر لأحد أبرز طرازات السيدان متوسطة الحجم.

5 سيارات في مصر تحمل العلامة الفرنسية.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات.

عجلة قيادة قابلة للاختفاء.. الكشف عن BYD 9 بمظهر عصري

تقدم مجموعة BYD الصينية عبر علامتها فانج تشنج باو طراز تاي 9، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 مقاعد، مدعومة بتقنية تتيح إخفاء عجلة القيادة داخل لوحة القيادة عند توقف السيارة.

شاومي تكشف عن SU7 ألترا 2027 الجديدة

تستعد شاومي لمواصلة حضورها في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء من خلال نسخة مطورة من SU7 ألترا موديل 2027، بعدما ظهرت السيارة ضمن بيانات الاعتماد التنظيمية في الصين، كاشفة عن مجموعة من التعديلات التي تستهدف تعزيز طابعها الرياضي وتوسيع خيارات تجهيزاتها.

سعر BYD سيل 5 2027 في السعودية

تقدم بي واي دي سيارتها سيل 5 موديل 2027 في السوق السعودي، ضمن فئة السيدان التي تجمع بين التصميم العصري ومنظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن الخارجي، وتقدم السيارة من خلال فئتين من التجهيزات هما Design وComfort.