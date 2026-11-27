ترتبط علامة لوتس بتاريخ طويل في صناعة السيارات الرياضية، إذ تعود جذورها إلى عام 1948 عندما بدأ المهندس البريطاني كولن تشابمان تطوير سيارات خفيفة الوزن، وفي عام 1952 تأسست شركة لوتس رسميًا، لتبدأ مسيرة امتدت إلى عالم السباقات، وحققت خلالها حضورًا بارزًا في بطولة العالم للفورمولا 1، قبل أن توسع نشاطها تدريجيًا نحو السيارات الرياضية وسيارات الطرق.

وبدأت لوتس مرحلة مختلفة من التطوير، شملت تقديم طرازات كهربائية فاخرة، من بينها إليترا وإيميّا، وتأتي إليترا X الهجينة ضمن هذا التحول، إذ تجمع بين الخبرة الهندسية للعلامة البريطانية وتقنيات الدفع الكهربائي، مع إضافة محرك بنزين يتيح قطع مسافات طويلة دون الاعتماد على محطات الشحن وحدها.

لوتس إليترا X

تصميم لوتس إليترا X

تحافظ السيارة على الخطوط الأساسية المعروفة لطراز إليترا، مع مقدمة منخفضة نسبيًا وسقف انسيابي وهيكل عريض يمنحها مظهرًا رياضيًا رغم أبعادها الكبيرة، وتضم الواجهة مصابيح أمامية LED بتصميم نحيف، ومداخل هواء مدمجة في الصدام، إلى جانب مقابض أبواب مدمجة، كما تتوفر السيارة بجنوط رياضية بقياسات مختلفة وفق الفئة، تصل إلى 21 بوصة في النسخة الأعلى تجهيزًا.

أبعاد لوتس إليترا X

تأتي لوتس إليترا X بطول يبلغ 5,103 ملم، وعرض يصل إلى 2,019 ملم، وارتفاع يبلغ 1,636 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,019 ملم.

لوتس إليترا X

مقصورة لوتس إليترا X

تضم المقصورة شاشة مركزية تعمل بتقنية Mini-LED ويبلغ قياسها 15.1 بوصة، إلى جانب شاشات رقمية نحيفة لعرض معلومات القيادة، وشاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي، وتشمل التجهيزات المتاحة نظامًا صوتيًا يضم 23 سماعة، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية توفر وظائف تدليك والتحكم الكهربائي في اوضاع الجلوس.

محرك لوتس إليترا X

تعتمد إليترا X على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.974 لتر مع شاحن توربيني، يعمل ضمن منظومة X-Hybrid إلى جانب محركين كهربائيين وبطارية ليثيوم أيون بسعة 70 كيلوواط ساعة، ويعمل محرك البنزين مع مولد كهربائي داخلي بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط.

لوتس إليترا X

وتتوفر السيارة عالميًا بفئتين رئيسيتين هما H550 وH1000، وتنتج الأولى قوة إجمالية تبلغ 550 حصانًا، بينما تصل قوة الفئة الأعلى إلى 952 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 935 نيوتن متر، ويعمل النظام مع الدفع الكلي للعجلات، ما يتيح توزيع القوة على المحاور الأربعة.

تسارع لوتس إليترا X ومدى يتجاوز 1200 كيلومتر

تستطيع نسخة H550 التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، بينما تنخفض المدة في H1000 إلى 3.3 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة للنسخة الأقوى، مقابل 210 كيلومترات في الساعة للفئة الأخرى.

لوتس إليترا

وتوفر البطارية مدى كهربائيًا يصل إلى نحو 350 كيلومترًا، بينما يتجاوز مدى القيادة الإجمالي 1,200 كيلومتر عند الجمع بين الطاقة الكهربائية والوقود، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 52 لترًا، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة قصوى تصل إلى 436 كيلوواط، مع إمكانية شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال نحو 9 دقائق.