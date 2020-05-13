الزراعة: تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة..فيديو وصور

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع.





حيث ان تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.





وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات الوراثية للماشية.





وطالب القصير بالعمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافه عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامه بالفعل، من خلال الإستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهوريه ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدوليه





كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى إحتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا منها إلى الخارج.





كما وجه الوزير كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة الخدمات البيطريه والصحيه والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للإهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن، كما شدد القصير إلى أهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.

وأكد على أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدرة مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطريه ونشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعي وتسهيل الإجراءات النظامية لإستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظاميه، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربيين فى إحتياجاتها الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة،





وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى، وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشره على مستوى محافظات ومراكز الجمهوريه، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر إحتياجًا للمراكز، وبالتالى إتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديده لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.





وأوضح الصياد أنه تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيره، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزاره عليها.



